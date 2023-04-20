Китай намагався отримати космічні технології Нідерландів через підставні фірми
Китай намагався придбати обладнання та технології у космічному секторі Нідерландів в обхід експортних обмежень через підставні фірми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство військової розвідки Нідерландів (MIVD) повідомило, що в 2022 році Китай кілька разів намагався придбати військові технології, що виходять за межі експортних обмежень. При цьому співробітники агентства виявили низку підставних компаній, які використовувалися для цього.
Китай давно наполягає на тому, що його космічна програма переслідує мирні цілі та виступає проти будь-якої форми гонки озброєнь у космосі. Але водночас Пекін заявляє, що його космічна програма має допомогти захистити національну безпеку Китаю.
Раніше повідомлялося, що Китай суттєво прискорив будівництво своєї п'ятої дослідницької станції в Антарктиді, роботи на її території відновилося вперше з 2018 року.
Нагадаємо, що Китай запровадив заборону на співпрацю з американськими компаніями Raytheon Missiles & Defense та Lockheed Martin Corp, які виробляють зброю.
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