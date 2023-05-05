Китай готується до силового захоплення Тайваню, але хоче його уникнути, - розвідка США

Про це заявила директор національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт оцінки загроз.

"Реальність така, що Китай доручив своїм збройним силам забезпечити військовий варіант дій, щоб по суті бути в змозі взяти його (Тайвань - ред.) без занепокоєння з приводу нашого втручання", - заявила Хейнс.

За її словами, плани Китаю впливатимуть на вироблення ним подальших кроків.

Директор розвідуправління Пентагону генерал-лейтенант сухопутних військ Скотт Беррієр також наголосив: "Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив своїм військовим, щоб вони були готовими. До чого і коли ми не впевнені".