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Китай готується до силового захоплення Тайваню, але хоче його уникнути, - розвідка США

Фото: директор національної розвідки США Евріл Хейнс (GettyImages)
Автор: Константин Широкун

Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, але намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

Про це заявила директор національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт оцінки загроз.

"Реальність така, що Китай доручив своїм збройним силам забезпечити військовий варіант дій, щоб по суті бути в змозі взяти його (Тайвань - ред.) без занепокоєння з приводу нашого втручання", - заявила Хейнс.

За її словами, плани Китаю впливатимуть на вироблення ним подальших кроків.

Директор розвідуправління Пентагону генерал-лейтенант сухопутних військ Скотт Беррієр також наголосив: "Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив своїм військовим, щоб вони були готовими. До чого і коли ми не впевнені".

Раніше ми писали, що передача Тайваню від США 66 нових винищувачів F-16V була відкладена через збої в ланцюжку поставок, і в даний час на острові міністерство оборони намагається "заповнити недоліки".

Раніше повідомлялося, що Тайвань розраховує на допомогу США у створенні нових винищувачів.

Нагадаємо, що Штати планують провести випробування п'яти безпілотних підводних човнів неподалік Тайваню.

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