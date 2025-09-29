Китай готує суворі обмеження проти "тіньового флоту" РФ, - Bloomberg

Згідно із обмеженнями, які наберуть чинності 1 листопада, кораблі, вік яких перевищує 30 років, отримуватимуть заборону на швартування. Це ж стосується і суден, які мають недійсні сертифікати чи змінили свої ідентифікатори Міжнародної морської організації.

Крім того, інші судна, які заходитимуть до порту, будуть оцінювати за ризиковим профілем. На нього впливатимуть вік корабля, а також страхування відповідальності за забруднення навколишнього середовища. Якщо танкер отримає низький бал, йому теж заборонять швартуватися.

Якщо заявку судна буде відхилено, воно отримає річну заборону на швартування в цьому районі.

Цей крок спрямований проти суден, які перевозять санкційну нафту з Ірану та інших "чутливих постачальників". За даними аналітичної компанії Kpler, порт Циндао розглядається як великий хаб для іранської нафти, що надходить до Китаю.

Обмеження проти "тіньового флоту" запроваджуються після того, як Сполучені Штати у серпні цього року запровадили санкції щодо нафтового оператора у порту Циндао. Причиною стало отримання ним іранської нафти, яку транспортувало підсанкційне судно.

Водночас Емма Лі, ринковий аналітик компанії Vortexa, повідомила, що вплив нових заходів на імпорт підсанкційної нафти до Китаю буде обмеженим.

"Його роль в обробці танкерів з високим ступенем ризику відносно невелика в порівнянні з іншими портами Шаньдуна", - зазначила вона.

За словами Лі, порт Циндао втрачає частку ринку в імпорті нафти, яка знизилася з понад 40% у 2020 році до близько 20% у 2024 році. Причина полягає у розширенні причалів для великотоннажних нафтових суден сусідніми портами.