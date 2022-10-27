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Китай готовий співпрацювати зі США для взаємної вигоди, - Сі Цзіньпін

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Четвер 27 жовтня 2022 10:11
Китай готовий співпрацювати зі США для взаємної вигоди, - Сі Цзіньпін Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, щоб знайти спосіб налагодити зв'язки обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лідер КНР у своєму посланні під час засідання Національного комітету з американо-китайських відносин заявив, що обидві країни, як великі держави, повинні зміцнювати зв'язки та співпрацю, щоб допомогти забезпечити стабільність у світі.

При цьому Сі зазначив, що Китай та США розходяться у думках у тайванському питанні, а також у питанні відносин КНР та РФ.

Крім того, китайський лідер засудив іноземне втручання у справи Тайваню та заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати проти нього силу.

Нагадаємо, минулого тижня Сі Цзіньпін було затверджено лідером Китаю на безпрецедентний третій п'ятирічний термін.

Про роль Китаю у війні Росії проти України читайте у матеріалі РБК-Україна "Свої інтереси. На чиєму боці Китай у війні Росії проти України".

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