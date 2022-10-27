Китай готов сотрудничать с США для взаимной выгоды, - Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Соединенными Штатами Америки, чтобы найти способ наладить связи обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Лидер КНР в своем послании во время заседания Национального комитета по американо-китайским отношениям заявил, что обе страны, как крупные державы, должны укреплять связи и сотрудничество, чтобы помочь обеспечить стабильность в мире.

При этом Си отметил, что Китай и США расходятся во мнениях в тайваньском вопросе, а также в вопросе отношений КНР и РФ.

Кроме того, китайский лидер осудил иностранное вмешательство в дела Тайваня и заявил, что Китай никогда не откажется от права применять против него силу.