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Китай готов сотрудничать с США для взаимной выгоды, - Си Цзиньпин

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Четверг 27 октября 2022 10:11
Китай готов сотрудничать с США для взаимной выгоды, - Си Цзиньпин Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Соединенными Штатами Америки, чтобы найти способ наладить связи обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лидер КНР в своем послании во время заседания Национального комитета по американо-китайским отношениям заявил, что обе страны, как крупные державы, должны укреплять связи и сотрудничество, чтобы помочь обеспечить стабильность в мире.

При этом Си отметил, что Китай и США расходятся во мнениях в тайваньском вопросе, а также в вопросе отношений КНР и РФ.

Кроме того, китайский лидер осудил иностранное вмешательство в дела Тайваня и заявил, что Китай никогда не откажется от права применять против него силу.

Напомним, на прошлой неделе Си Цзиньпин был утвержден лидером Китая на беспрецедентный третий пятилетний срок.

О роли Китая в войне России против Украины читайте в материале РБК-Украина "Свои интересы. На чьей стороне Китай в войне России против Украины".

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Соединенные Штаты Америки Китай Си Цзиньпинь
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