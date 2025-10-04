ua en ru
Китай готовий інвестувати у США трильйон доларів в обмін на зняття мит, - Bloomberg

Субота 04 жовтня 2025 09:20
UA EN RU
Китай готовий інвестувати у США трильйон доларів в обмін на зняття мит, - Bloomberg Фото: Китай та США готують нову економічну угоду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У ході торгових переговорів Китай запропонував інвестувати 1 трильйон доларів у економіку США в обмін на скасування обмежень, які заважають китайським компаніям укладати угоди в Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, Пекін також наполягає на зменшенні мит на імпорт сировини, яку використовують китайські підприємства, що працюють на території США.

Обговорення того, яку саме суму інвестицій погодиться прийняти Вашингтон, ще триває, зазначає Bloomberg.

Торгові переговори США і Китаю

Після переговорів, які пройшли 10-11 травня в Женеві, США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на взаємний імпорт: до 30% на китайські товари в США та до 10% на американські товари в Китай.

Після завершення цього періоду, 12 серпня, Дональд Трамп підписав ще один указ, яким відклав запровадження нових тарифів ще на 90 днів.

При цьому адміністрація президента США Трампа не виключає запровадження вторинних санкцій проти РФ у вигляді 100% мит для Індії, Китаю і Туреччини, щоб змусити ці країни припинити закупівлю російської нафти та схилити російського диктатора Володимира Путіна до завершення війни з Україною.

Водночас, Трамп не поспішає вводити нові обмеження проти Китаю, посилаючись на активну фазу торговельних переговорів між країнами.

Раніше Дональд Трамп не виключив свого візиту до Китаю, але уточнив, що це станеться "лише на запрошення президента Сі".

