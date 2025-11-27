Китай гостро відреагував на плани США відновити випробування ядерної зброї

Китай попередив про загрозу глобального ядерного конфлікту після заяв США про відновлення випробувань атомної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вloomberg .

У четвер, 27 листопада, озвучено зміст заяви Інформаційного управління Державної ради КНР, яка була опублікована у білій книзі з контролю озброєнь.

У ній йдеться, що Китай занепокоєний заявами США про відновлення випробувань атомної зброї для "зрівнювання" з конкурентами. В заяві чітко сказано, що відновлення тестів цього виду озброєння призведе до зростання ризиків глобального ядерного конфлікту.

Китай заявив, що дотримується "надзвичайно стриманої" політики у розвитку атомної зброї і ніколи не вступатиме в гонку ядерних озброєнь. При цьому в документі виділено, що деякі країни продовжують змінювати свою ядерну політику, нарощуючи ядерне стримування та бойові можливості.

Заява Китаю стала реакцією на слова президента США Дональда Трампа про намір відновити випробування ядерної зброї. Президент США нещодавно повідомляв, що Америка проведе такі випробування "дуже скоро".

Зазначимо, що за оцінками уряду США, хоча арсенал Китаю менший за американський і російський, однак він активно модернізується та розширюється. Востаннє Китай проводив ядерний тест у 1996 році, проте продовжує випробування ядерно-спроможних ракет та гіперзвукових боєголовок, здатних уникати перехоплення.

Дана заява Китаю підкреслює намір країни далі розвивати стратегічні можливості стримування, включно з ядерними силами, протягом наступних п’яти років, але без участі у гонці озброєнь.