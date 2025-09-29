UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Китай - єдина країна, яка може примусити РФ до перемир'я, - Сікорський

Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Тільки Китай може змусити Росію піти на припинення вогню з Україною. У Пекіна є вплив на Москву.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сікорський розповів, що його китайський колега Ван Ї запевнив в тому, що Китай "рішуче підтримує припинення вогню".

"Але, звичайно, одних слів недостатньо, необхідний тиск на Росію, щоб перемир'я стало можливим. І я особисто вважаю, що Китай - єдина країна, яка дійсно може змусити Росію погодитися на припинення вогню в цій війні", - зазначив він.

Глава МЗС нагадав, що в січні 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, військові РФ втрутилися у внутрішні справи Казахстану. І тоді, на його думку, "Пекін сказав Москві вийти, інакше вони припинять торгівлю, і Росія дійсно пішла".

Сікорський звернув увагу, що зараз Росія настільки залежить від Китаю, що Пекін має "дуже потужний важіль впливу". Але питання в тому, чи захоче Пекін ним скористатися.

Позиція Китаю

Нагадаємо, раніше спікер МЗС КНР Го Цзякунь звинуватив "інші країни" в розпалюванні війни РФ проти України.

На його думку, війна почалася нібито через регіональні протиріччя у сфері безпеки в Європі.

При цьому, коментуючи заклики Європи натиснути на Росію, він заявив, що Китай не є ні стороною, яка "розпалила конфлікт", ні його учасником.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКитайПеремир'я Росії та УкраїниРежим припинення вогнюВійна в Україні