Китай - єдина країна, яка може примусити РФ до перемир'я, - Сікорський

Сікорський розповів, що його китайський колега Ван Ї запевнив в тому, що Китай "рішуче підтримує припинення вогню".

"Але, звичайно, одних слів недостатньо, необхідний тиск на Росію, щоб перемир'я стало можливим. І я особисто вважаю, що Китай - єдина країна, яка дійсно може змусити Росію погодитися на припинення вогню в цій війні", - зазначив він.

Глава МЗС нагадав, що в січні 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, військові РФ втрутилися у внутрішні справи Казахстану. І тоді, на його думку, "Пекін сказав Москві вийти, інакше вони припинять торгівлю, і Росія дійсно пішла".

Сікорський звернув увагу, що зараз Росія настільки залежить від Китаю, що Пекін має "дуже потужний важіль впливу". Але питання в тому, чи захоче Пекін ним скористатися.