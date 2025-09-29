RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Китай - единственная страна, которая может принудить РФ к перемирию, - Сикорский

Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Только Китай может заставить Россию пойти на прекращение огня с Украиной. У Пекина есть влияние на Москву.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сикорский рассказал, что его китайский коллега Ван И заверил в том, что Китай "решительно поддерживает прекращение огня". 

"Но, конечно, одних слов недостаточно, необходимо давление на Россию, чтобы перемирие стало возможным. И я лично считаю, что Китай - единственная страна, которая действительно может заставить Россию согласиться на прекращение огня в этой войне", - отметил он. 

Глава МИД напомнил, что в январе 2022 года, до начала полномасштабного вторжения в Украину, военные РФ вмешались во внутренние дела Казахстана. И тогда, по его мнению, "Пекин сказал Москве выйти, иначе они прекратят торговлю, и Россия действительно ушла". 

Сикорский обратил внимание, что сейчас Россия настолько зависит от Китая, что Пекин обладает "очень мощным рычагом влияния". Но вопрос в том, захочет ли Пекин им воспользоваться.

Позиция Китая

Напомним, ранее спикер МИД КНР Го Цзякунь обвинил "другие страны" в разжигании войны РФ против Украины.

По его мнению, война началась якобы из-за региональных противоречий в сфере безопасности в Европе.

При этом, комментируя призывы Европы надавить на Россию, он заявил, что Китай не является ни стороной, которая "разожгла конфликт", ни его участником.

Российская ФедерацияКитайПеремирие России и УкраиныРежим прекращения огняВойна в Украине