Китай - единственная страна, которая может принудить РФ к перемирию, - Сикорский

Только Китай может заставить Россию пойти на прекращение огня с Украиной. У Пекина есть влияние на Москву.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Сикорский рассказал, что его китайский коллега Ван И заверил в том, что Китай "решительно поддерживает прекращение огня".
"Но, конечно, одних слов недостаточно, необходимо давление на Россию, чтобы перемирие стало возможным. И я лично считаю, что Китай - единственная страна, которая действительно может заставить Россию согласиться на прекращение огня в этой войне", - отметил он.
Глава МИД напомнил, что в январе 2022 года, до начала полномасштабного вторжения в Украину, военные РФ вмешались во внутренние дела Казахстана. И тогда, по его мнению, "Пекин сказал Москве выйти, иначе они прекратят торговлю, и Россия действительно ушла".
Сикорский обратил внимание, что сейчас Россия настолько зависит от Китая, что Пекин обладает "очень мощным рычагом влияния". Но вопрос в том, захочет ли Пекин им воспользоваться.
Напомним, ранее спикер МИД КНР Го Цзякунь обвинил "другие страны" в разжигании войны РФ против Украины.
По его мнению, война началась якобы из-за региональных противоречий в сфере безопасности в Европе.
При этом, комментируя призывы Европы надавить на Россию, он заявил, что Китай не является ни стороной, которая "разожгла конфликт", ни его участником.