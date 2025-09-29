Китай - единственная страна, которая может принудить РФ к перемирию, - Сикорский

Сикорский рассказал, что его китайский коллега Ван И заверил в том, что Китай "решительно поддерживает прекращение огня".

"Но, конечно, одних слов недостаточно, необходимо давление на Россию, чтобы перемирие стало возможным. И я лично считаю, что Китай - единственная страна, которая действительно может заставить Россию согласиться на прекращение огня в этой войне", - отметил он.

Глава МИД напомнил, что в январе 2022 года, до начала полномасштабного вторжения в Украину, военные РФ вмешались во внутренние дела Казахстана. И тогда, по его мнению, "Пекин сказал Москве выйти, иначе они прекратят торговлю, и Россия действительно ушла".

Сикорский обратил внимание, что сейчас Россия настолько зависит от Китая, что Пекин обладает "очень мощным рычагом влияния". Но вопрос в том, захочет ли Пекин им воспользоваться.