Китай досі не відреагував на дані України щодо його компонентів у зброї РФ

Китай за пів року не продемонстрував помітної реакції на передані Україною матеріали щодо використання китайських компонентів у російському озброєнні.
Як передає РБК-Україна, про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив журналістам.
"Пів року тому вони (китайці - ред.) отримали файли з вичерпними серійними номерами, і за пів року реально жодної відповіді немає", - сказав Власюк.
Водночас він зазначив, що частка китайських компонентів у російському озброєнні поступово зростає.
За словами Власюка, Китай, США та Японія залишаються основними країнами походження іноземних комплектуючих, які виявляють у російських засобах ураження.
Нагадаємо, попри заяви про "нейтральну позицію" у війні проти України, Китай продовжує активно співпрацювати з Росією. Зокрема, китайські компанії постачають Москві товари подвійного призначення, які можуть бути використані для виробництва зброї.
У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна володіє доказами постачання Китаєм озброєння до РФ. Хоча Пекін офіційно це заперечує.
Як зазначили у Службі зовнішньої розвідки, Росія планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів з китайськими деталями для війни проти України.
До того ж уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Васюк у бесіді з Reuters заявив, що близько 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять із Китаю.