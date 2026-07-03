Китай досі не відреагував на дані України щодо його компонентів у зброї РФ

"Пів року тому вони (китайці - ред.) отримали файли з вичерпними серійними номерами, і за пів року реально жодної відповіді немає", - сказав Власюк.

Водночас він зазначив, що частка китайських компонентів у російському озброєнні поступово зростає.

За словами Власюка, Китай, США та Японія залишаються основними країнами походження іноземних комплектуючих, які виявляють у російських засобах ураження.