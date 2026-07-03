Китай до сих пор не отреагировал на данные Украины о его компонентах в оружии РФ

Китай за полгода не продемонстрировал заметную реакцию на переданные Украиной материалы по использованию китайских компонентов в российском вооружении.
Как передает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил журналистам.
"Пол года назад они (китайцы - ред.) получили файлы с исчерпывающими серийными номерами, и за полгода реально никакого ответа нет", - сказал Власюк.
В то же время, он отметил, что доля китайских компонентов в российском вооружении постепенно растет.
По словам Власюка, Китай, США и Япония остаются основными странами происхождения иностранных комплектующих, обнаруживаемых в российских средствах поражения.
Напомним, несмотря на заявления о "нейтральной позиции" в войне против Украины, Китай продолжает активно сотрудничать с Россией. В частности, китайские компании снабжают Москву товарами двойного назначения, которые могут быть использованы для производства оружия.
В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет доказательствами снабжения Китаем вооружения в РФ. Хотя Пекин официально это отрицает.
Как отметили в Службе внешней разведки, Россия планирует в этом году произвести 2 млн. FPV-дронов с китайскими деталями для войны против Украины.
К тому же уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Васюк в беседе с Reuters заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступают из Китая.