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Китай до сих пор не отреагировал на данные Украины о его компонентах в оружии РФ

14:30 03.07.2026 Пт
2 мин
Тем временем доля китайских компонентов в российском вооружении растет
aimg Татьяна Степанова
Китай до сих пор не отреагировал на данные Украины о его компонентах в оружии РФ Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Китай за полгода не продемонстрировал заметную реакцию на переданные Украиной материалы по использованию китайских компонентов в российском вооружении.

Как передает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил журналистам.

"Пол года назад они (китайцы - ред.) получили файлы с исчерпывающими серийными номерами, и за полгода реально никакого ответа нет", - сказал Власюк.

В то же время, он отметил, что доля китайских компонентов в российском вооружении постепенно растет.

По словам Власюка, Китай, США и Япония остаются основными странами происхождения иностранных комплектующих, обнаруживаемых в российских средствах поражения.

Китай помогает России

Напомним, несмотря на заявления о "нейтральной позиции" в войне против Украины, Китай продолжает активно сотрудничать с Россией. В частности, китайские компании снабжают Москву товарами двойного назначения, которые могут быть использованы для производства оружия.

В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет доказательствами снабжения Китаем вооружения в РФ. Хотя Пекин официально это отрицает.

Как отметили в Службе внешней разведки, Россия планирует в этом году произвести 2 млн. FPV-дронов с китайскими деталями для войны против Украины.

К тому же уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Васюк в беседе с Reuters заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступают из Китая.

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