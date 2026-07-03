Китай до сих пор не отреагировал на данные Украины о его компонентах в оружии РФ

Китай за полгода не продемонстрировал заметную реакцию на переданные Украиной материалы по использованию китайских компонентов в российском вооружении.

Как передает РБК-Украина , об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил журналистам.

"Пол года назад они (китайцы - ред.) получили файлы с исчерпывающими серийными номерами, и за полгода реально никакого ответа нет", - сказал Власюк.

В то же время, он отметил, что доля китайских компонентов в российском вооружении постепенно растет.

По словам Власюка, Китай, США и Япония остаются основными странами происхождения иностранных комплектующих, обнаруживаемых в российских средствах поражения.