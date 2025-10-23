UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Китай допомагає Росії та не зацікавлений, щоб перемогла Україна, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Питання з Китаєм для України доволі складне. Але точно можна сказати, що Китай допомагає Росії, не допомагає Україні та не зацікавлений в тому, щоб РФ зазнала поразки.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Зеленський зазначив, що Китай - це "доволі складне питання", оскільки в Україні немає з Пекіном прямого діалогу, а в Зеленського немає прямого діалогу з керівником Китаю Сі Цзіньпінем.

При цьому, зазначив Зеленський, Сі обіцяв, що не стане продавати зброю росіянам. З того моменту про продаж пакетів озброєнь нічого не відомо, але Китай допомагає Росії інакше.

"Я справді нічого не знаю про пакети озброєнь. Але знаю одне - Китай допомагає Росії та не допомагає Україні. І на мою думку, не зацікавлений у нашій перемозі та в поразці Росії", - резюмував президент.

Китайські супутники та передача розвідданих РФ

Нагадаємо, нещодавно спалахнув сильний скандал, коли під час масованого обстрілу України 5 жовтня над Львівщиною зафіксували мінімум три китайські розвідувальні супутники - Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04. Попередньо, вони могли здійснювати розвідку в інтересах РФ.

Співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров підтвердив факт отримання РФ супутникових даних від Китаю. Ці розвідувальні дані використовувались для завдання ракетних ударів російськими терористами.

Після цього в Кремлі спробували відбрехатися. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію щодо отримання супутникових даних про Україну від Китаю, заявив, що РФ, мовляв, має власні можливості, зокрема космічні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїнаКитай