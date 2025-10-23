Китай допомагає Росії та не зацікавлений, щоб перемогла Україна, - Зеленський

Питання з Китаєм для України доволі складне. Але точно можна сказати, що Китай допомагає Росії, не допомагає Україні та не зацікавлений в тому, щоб РФ зазнала поразки.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
Зеленський зазначив, що Китай - це "доволі складне питання", оскільки в Україні немає з Пекіном прямого діалогу, а в Зеленського немає прямого діалогу з керівником Китаю Сі Цзіньпінем.
При цьому, зазначив Зеленський, Сі обіцяв, що не стане продавати зброю росіянам. З того моменту про продаж пакетів озброєнь нічого не відомо, але Китай допомагає Росії інакше.
"Я справді нічого не знаю про пакети озброєнь. Але знаю одне - Китай допомагає Росії та не допомагає Україні. І на мою думку, не зацікавлений у нашій перемозі та в поразці Росії", - резюмував президент.
Нагадаємо, нещодавно спалахнув сильний скандал, коли під час масованого обстрілу України 5 жовтня над Львівщиною зафіксували мінімум три китайські розвідувальні супутники - Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04. Попередньо, вони могли здійснювати розвідку в інтересах РФ.
Співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров підтвердив факт отримання РФ супутникових даних від Китаю. Ці розвідувальні дані використовувались для завдання ракетних ударів російськими терористами.
Після цього в Кремлі спробували відбрехатися. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію щодо отримання супутникових даних про Україну від Китаю, заявив, що РФ, мовляв, має власні можливості, зокрема космічні.