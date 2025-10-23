Китай допомагає Росії та не зацікавлений, щоб перемогла Україна, - Зеленський

Зеленський зазначив, що Китай - це "доволі складне питання", оскільки в Україні немає з Пекіном прямого діалогу, а в Зеленського немає прямого діалогу з керівником Китаю Сі Цзіньпінем.

При цьому, зазначив Зеленський, Сі обіцяв, що не стане продавати зброю росіянам. З того моменту про продаж пакетів озброєнь нічого не відомо, але Китай допомагає Росії інакше.

"Я справді нічого не знаю про пакети озброєнь. Але знаю одне - Китай допомагає Росії та не допомагає Україні. І на мою думку, не зацікавлений у нашій перемозі та в поразці Росії", - резюмував президент.