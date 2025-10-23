Китай помогает России и не заинтересован, чтобы победила Украина, - Зеленский

Зеленский отметил, что Китай - это "довольно сложный вопрос", поскольку у Украины нет с Пекином прямого диалога, а у Зеленского нет прямого диалога с руководителем Китая Си Цзиньпинем.

При этом, отметил Зеленский, Си обещал, что не станет продавать оружие россиянам. С того момента о продаже пакетов вооружений ничего не известно, но Китай помогает России иначе.

"Я действительно ничего не знаю о пакетах вооружений. Но знаю одно - Китай помогает России и не помогает Украине. И по моему мнению, не заинтересован в нашей победе и в поражении России", - резюмировал президент.