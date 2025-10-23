RU

Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Китай помогает России и не заинтересован, чтобы победила Украина, - Зеленский

Автор: Антон Корж

Вопрос с Китаем для Украины довольно сложный. Но точно можно сказать, что Китай помогает России, не помогает Украине и не заинтересован в том, чтобы РФ потерпела поражение.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Зеленский отметил, что Китай - это "довольно сложный вопрос", поскольку у Украины нет с Пекином прямого диалога, а у Зеленского нет прямого диалога с руководителем Китая Си Цзиньпинем.

При этом, отметил Зеленский, Си обещал, что не станет продавать оружие россиянам. С того момента о продаже пакетов вооружений ничего не известно, но Китай помогает России иначе.

"Я действительно ничего не знаю о пакетах вооружений. Но знаю одно - Китай помогает России и не помогает Украине. И по моему мнению, не заинтересован в нашей победе и в поражении России", - резюмировал президент.

 

Китайские спутники и передача разведданных РФ

Напомним, недавно вспыхнул сильный скандал, когда во время массированного обстрела Украины 5 октября над Львовской областью зафиксировали минимум три китайских разведывательных спутника - Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. Предварительно, они могли осуществлять разведку в интересах РФ.

Сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров подтвердил факт получения РФ спутниковых данных от Китая. Эти разведывательные данные использовались для нанесения ракетных ударов российскими террористами.

После этого в Кремле попытались отбрехаться. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, Дмитрий Песков, комментируя информацию о получении спутниковых данных об Украине от Китая, заявил, что РФ, мол, имеет собственные возможности, в частности космические.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаКитай