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Китай добивается санкций против США на 2,4 млрд долларов

Новости » В мире    21.10.2019 - 14:53
Китай добивается санкций против США на 2,4 млрд долларов
Иллюстративное фото (GettyImages)

Апелляционный орган ВТО рассмотрит запрос Китая на введение санкция против США 28 октября

Китай направил запрос в апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО), в котором требует введения ответных санкций против США на сумму 2,4 млрд долларов за несоблюдение правил пошлин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Китай оспаривает введение США пошлин на китайский экспорт в период с 2007 по 2012 года.

"В ответ на продолжающееся несоответствие Соединенных Штатов рекомендациям и правилам органа по разрешению споров (ОРС) Китай просит разрешение от ОРС приостановить уступки и связанные обязательства на ежегодную сумму в 2,4 млрд долларов", - говорится в запросе.

Китай может ввести санкции, если США не отменят пошлины на солнечные панели, башни ветрогенераторов, стальные баллоны и алюминиевые профили. Апелляционный орган ВТО рассмотрит данный вопрос на заседании 28 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Китай планируют подписать торговое соглашение. По словам президента Америки Дональда Трампа, сделка может быть подписана на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 16-17 ноября.

Также РБК-Украина писало, что США планирует заключить с Китаем валютный пакт. После заключения соглашения по валюте стороны смогут провести переговоры по другим ключевым вопросам.

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