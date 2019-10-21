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Китай домагається санкцій проти США на 2,4 млрд доларів

Новини » В світі    21.10.2019 - 14:53
Китай домагається санкцій проти США на 2,4 млрд доларів
Ілюстративне фото (GettyImages)

Апеляційний орган СОТ розгляне запит Китаю на введення санкція проти США 28 жовтня

Китай направив запит в апеляційний орган Світової організації торгівлі (СОТ), в якому вимагає введення відповідних санкцій проти США на суму 2,4 млрд доларів за недотримання правил мит. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Китай заперечує введення США мит на китайський експорт в період з 2007 по 2012 роки.

"У відповідь на тривалу невідповідність Сполучених Штатів рекомендаціям і правилам органу з врегулювання суперечок (ОВС) Китай просить дозвіл від ОВС призупинити поступки і пов'язані зобов'язання на щорічну суму 2,4 млрд доларів", - йдеться в запиті.

Китай може ввести санкції, якщо США не скасують мито на сонячні панелі, що вежі вітрогенераторів, балони сталеві і алюмінієві профілі. Апеляційний орган СОТ розгляне дане питання на засіданні 28 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і Китай планують підписати торгову угоду. За словами президента Америки Дональда Трампа, угода може бути підписана на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 16-17 листопада.

Також РБК-Україна писало, що США планує укласти з Китаєм валютний пакт. Після укладення угоди по валюті сторони зможуть провести переговори щодо інших ключових питань.

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