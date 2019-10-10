ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США планируют заключить валютный пакт с Китаем, - Bloomberg

Новости » Политика    10.10.2019 - 09:15
США планируют заключить валютный пакт с Китаем, - Bloomberg
Коллаж РБК-Украина

После заключения соглашения по валюте стороны смогут провести переговоры по другим ключевым вопросам

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключить с Китаем ранее обговоренное валютное соглашение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание уточняет, что в феврале 2019 года стороны уже пришли к соглашению о стабилизации курса юаня, однако министр финансов США Стивен Мнучин тогда не раскрывал никаких подробностей, хотя и назвал договоренность "самой сильной" в истории. Впрочем, позднее торговые переговоры с КНР были сорваны, поясняет агентство.

Как сообщается, после заключения соглашения по валюте стороны смогут провести переговоры по другим ключевым вопросам, среди которых - права на интеллектуальную собственность и принудительная передача технологий.

Напомним, ранее в США подтвердили проведение заключительного раунда торговых переговоров с Китаем, направленных на ослабление экономического давления между странами, которые должны состояться 10 октября.

Кроме того, в конце сентября в Вашингтоне состоялись переговоры между США и Китаем, на которых обсуждались пути выхода стран из торговой войны. Переговоры были направлены на то, чтобы заложить основу для переговоров на высшем уровне.

США и Китай не достигли никакого прогресса в торговых переговорах В США 9-летнего ребенка обвиняют в массовом убийстве
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь