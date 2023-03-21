Китай не дасть зброю Росії. Подоляк пояснив причину

"Китай точно не буде давати зброю. Немає сенсу давати зброю країні, яка програє війну", - сказав Подоляк.

За його словами, у випадку програшу Росії в війні проти України, Китаю доведеться нести відповідальність за надання зброї.

"Тим більше він (Пекін - ред.) порушить своє законодавство та статут ООН, бо Китай не може передавати зброю агресору", - наголосив радник.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили, що Путін та Сі Цзіньпін обговорили військову співпрацю.

Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Пекін не передавати зброю Москві.

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