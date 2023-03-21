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Китай не дасть зброю Росії. Подоляк пояснив причину

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (GettyImages-)
Автор: Каріна Левицька

Китай не надасть Росії зброю, бо в цьому немає сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка під час телемарафону.

"Китай точно не буде давати зброю. Немає сенсу давати зброю країні, яка програє війну", - сказав Подоляк.

За його словами, у випадку програшу Росії в війні проти України, Китаю доведеться нести відповідальність за надання зброї.

"Тим більше він (Пекін - ред.) порушить своє законодавство та статут ООН, бо Китай не може передавати зброю агресору", - наголосив радник.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили, що Путін та Сі Цзіньпін обговорили військову співпрацю.

Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Пекін не передавати зброю Москві.

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