Китай не даст оружие России. Подоляк объяснил причину

"Китай точно не будет давать оружие. Нет смысла давать оружие проигрывающей войну стране", - сказал Подоляк.

По его словам, в случае проигрыша России в войне против Украины Китаю придется нести ответственность за предоставление оружия.

"Тем более он (Пекин – ред.) нарушит свое законодательство и устав ООН, потому что Китай не может передавать оружие агрессору", - подчеркнул советник.

Напомним, сегодня в РФ заявили, что Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Пекин не передавать оружие Москве.

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