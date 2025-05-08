Китай чи Туреччина? Хто може підхопити перемовини в Україні замість США

Поки США намагаються бути посередником у завершенні війни в Україні, в Європі вже заговорили про альтернативу.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio .

"Туреччина, яка досі має канали зв'язку. І понад усе, Китайська Народна Республіка, яка єдина має засоби, щоб змусити Путіна до переговорів та зменшити свої вимоги", - наголосив міністр.

Міністр закордонних справ наголосив, що бажає Сполученим Штатам успіху в переговорах між Росією та Україною. Однак додав, що якщо цей шлях зазнає невдачі, роль посередника можуть взяти на себе Туреччина або Китай.

Під час конференції з віце-президентом Європейської комісії Каєю Каллас Сікорський заявив, що якщо США не справляться з роллю посередника, з'являться інші кандидат.

Мирні зусилля США

Нагадаємо американський президент Дональд Трамп з початку передвиборчої кампанії заявляв, що зможе припинити війну Росії проти України. Спочатку він говорив про те, що зробить це за один день, але з часом ці строки було розширено.

Наразі, після декількох раундів перемовин США з Україною та США з Росією, все ще не було припинено війну. Ба більше, днями Трамп зазначав, що Вашингтон "став ближчим до однієї зі сторін". Але він не уточнив, йдеться про Україну чи Росію.

Тим часом відомо, що днями відбулась телефонна розмова Трампа та турецького президента Реджепа Ердогана. Вони обговорили різні політичні питання.

За словами Трампа, він не проти залучити Ердогана до припинення війни Росії проти України.

Зокрема під час розмови Трамп наголосив на важливості участі Туреччини в мирному процесі та висловив упевненість у здатності Ердогана налагодити діалог між Україною та Росією.

РБК-Україна писало, як Ердоган відреагував на ідею Трампа щодо України та РФ.

Зауважимо, що сьогодні стало відомо, що Трамп хоче залучити Китай до врегулювання війни між Україною та Росією.

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