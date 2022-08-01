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Китай будет полностью отвечать за созданное напряжение в случае визита Пелоси на Тайвань, - США

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Если Китай создаст какое-либо напряжение во время возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, ответственность будет полностью лежать на Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена на брифинге.

"Если Пелоси решит посетить Тайвань, а Китай решит создать какое-то напряжение - ответственность будет полностью на Пекине", - сказал он.

При этом США надеется, что Китай будет действовать ответственно и не будет заниматься никакими эскалациями.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге также заявил, что у Пекина нет причин использовать визит Пелоси для агрессии в отношении к Тайваню.

При этом, по его словам, Китай, возможно, готов ответить в ближайшие дни военными провокациями, как боевой стрельбой.

Напомним, тайваньские медиа анонсировали приезд Пелоси и озвучили планы визита.

При этом ее визит не подтвержден, однако в Белом доме заявили, что она имеет право его осуществить.

При этом Пелоси может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя во время возможного визита.

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Соединенные Штаты Америки