Китай повністю відповідатиме за створену напругу у разі візиту Пелосі на Тайвань, - США

"Якщо Пелосі вирішить відвідати Тайвань, а Китай вирішить створити якусь напругу - відповідальність буде повністю на Пекіні", - сказав він.

При цьому США сподівається, що Китай буду діяти відповідально і не займатиметься ніякими ескалаціями.

Координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу також заявив, що у Пекіну немає причин використовувати візит Пелосі для агресії у відношенні до Тайваню.

При цьому, за його словами, Китай, можливо, готовий відповісти найближчими днями військовими провокаціями, як бойовою стрільбою.