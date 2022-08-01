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Китай повністю відповідатиме за створену напругу у разі візиту Пелосі на Тайвань, - США

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо Китай створить будь-яку напругу під час можливого візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, відповідальність повністю лежатиме на Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена на брифінгу.

"Якщо Пелосі вирішить відвідати Тайвань, а Китай вирішить створити якусь напругу - відповідальність буде повністю на Пекіні", - сказав він.

При цьому США сподівається, що Китай буду діяти відповідально і не займатиметься ніякими ескалаціями.

Координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу також заявив, що у Пекіну немає причин використовувати візит Пелосі для агресії у відношенні до Тайваню.

При цьому, за його словами, Китай, можливо, готовий відповісти найближчими днями військовими провокаціями, як бойовою стрільбою.

Нагадаємо, тайваньські медіа анонсували приїзд Пелосі і озвучили плани візиту.

При цьому її візит не підтверджений, проте у Білому домі заявили, що вона має право його здійснити.

При цьому Пелосі може обмежитися транзитним перебуванням в аеропорту Тайбея під час можливого візиту.

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