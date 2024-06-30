Китай боїться, що без Росії його відносини з США будуть ще складнішими, - Зеленський

Влада Китаю боїться того, що після розпаду Росії їх відносини зі Сполученими Штатами Америки стануть значно складнішими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.
За словами Зеленського, у Китаї думають, що російський диктатор Володимир Путін діє як стримуючий фактор для Сполучених Штатів Америки. Однак необхідно розуміти, що сьогодні ворог для всіх один - це Росія.
"Я намагаюсь постійно забрати увагу Китаю від Росії та долучити до нашого мирного процесу. Вони повинні долучитись до нас. А друга історія - складно воювати на багато фронтів, і так нелогічно воювати. У нас ворог сьогодні один - Росія. І я вважаю, що які б складнощі не були, Європі та США потрібно відірвати Китай від Росії. Це буде логічніше, бо війна на багато фронтів - це складно", - сказав Зеленський.
Офіційно Китай займає нейтральну позицію щодо війни між Україною та Росією. Водночас Пекін допомагає режиму Путіна обхідними шляхами, поставляючи комплектуючі для виробництва зброї та закуповуючи російську нафту і газ, які перебувають під санкціями країн ЄС та США.
Нещодавно президент КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай буде шукати власні способи врегулювання "кризи в Україні".
Росія та Китай знайшли обхідний шлях для платежів після розширення санкцій США.
За два роки з початку вторгнення РФ в Україну підтримка Китаю режиму Путіна зросла.
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