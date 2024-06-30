Китай боится, что без России его отношения с США будут еще сложнее, - Зеленский

Отношения России и Китая

Официально Китай занимает нейтральную позицию по поводу войны между Украиной и Россией. В то же время, Пекин помогает режиму Путина обходными путями, поставляя комплектующие для производства оружия и закупая российскую нефть и газ, находящиеся под санкциями стран ЕС и США.

Недавно президент КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет искать собственные способы урегулирования "кризиса в Украине".

Россия и Китай нашли обходной путь для платежей после расширения санкций США.

Через два года с начала вторжения РФ в Украину поддержка Китая режима Путина возросла.

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