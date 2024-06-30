Китай боїться, що без Росії його відносини з США будуть ще складнішими, - Зеленський

За словами Зеленського, у Китаї думають, що російський диктатор Володимир Путін діє як стримуючий фактор для Сполучених Штатів Америки. Однак необхідно розуміти, що сьогодні ворог для всіх один - це Росія.

"Я намагаюсь постійно забрати увагу Китаю від Росії та долучити до нашого мирного процесу. Вони повинні долучитись до нас. А друга історія - складно воювати на багато фронтів, і так нелогічно воювати. У нас ворог сьогодні один - Росія. І я вважаю, що які б складнощі не були, Європі та США потрібно відірвати Китай від Росії. Це буде логічніше, бо війна на багато фронтів - це складно", - сказав Зеленський.