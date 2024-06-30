Китай боїться, що без Росії його відносини з США будуть ще складнішими, - Зеленський
Влада Китаю боїться того, що після розпаду Росії їх відносини зі Сполученими Штатами Америки стануть значно складнішими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.
За словами Зеленського, у Китаї думають, що російський диктатор Володимир Путін діє як стримуючий фактор для Сполучених Штатів Америки. Однак необхідно розуміти, що сьогодні ворог для всіх один - це Росія.
"Я намагаюсь постійно забрати увагу Китаю від Росії та долучити до нашого мирного процесу. Вони повинні долучитись до нас. А друга історія - складно воювати на багато фронтів, і так нелогічно воювати. У нас ворог сьогодні один - Росія. І я вважаю, що які б складнощі не були, Європі та США потрібно відірвати Китай від Росії. Це буде логічніше, бо війна на багато фронтів - це складно", - сказав Зеленський.
Відносини Росії та Китаю
Офіційно Китай займає нейтральну позицію щодо війни між Україною та Росією. Водночас Пекін допомагає режиму Путіна обхідними шляхами, поставляючи комплектуючі для виробництва зброї та закуповуючи російську нафту і газ, які перебувають під санкціями країн ЄС та США.
Нещодавно президент КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай буде шукати власні способи врегулювання "кризи в Україні".
Росія та Китай знайшли обхідний шлях для платежів після розширення санкцій США.
За два роки з початку вторгнення РФ в Україну підтримка Китаю режиму Путіна зросла.
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