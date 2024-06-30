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Китай боится, что без России его отношения с США будут еще сложнее, - Зеленский

Воскресенье 30 июня 2024 16:58
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Китай боится, что без России его отношения с США будут еще сложнее, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Власти Китая опасаются того, что после распада России их отношения с Соединенными Штатами Америки станут значительно сложнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

По словам Зеленского, в Китае полагают, что российский диктатор Владимир Путин действует как сдерживающий фактор для Соединенных Штатов Америки. Однако необходимо понимать, что сегодня враг для всех один – это Россия.

"Я стараюсь постоянно забрать внимание Китая от России и приобщить к нашему мирному процессу. Они должны присоединиться к нам. А вторая история - сложно воевать на многие фронты, и так нелогично воевать. У нас враг сегодня один - Россия. И я считаю, что какие бы сложности ни были, Европе и США нужно оторвать Китай от России. Это будет логичнее, потому что война на многие фронты - это сложно", - сказал Зеленский.

Отношения России и Китая

Официально Китай занимает нейтральную позицию по поводу войны между Украиной и Россией. В то же время, Пекин помогает режиму Путина обходными путями, поставляя комплектующие для производства оружия и закупая российскую нефть и газ, находящиеся под санкциями стран ЕС и США.

Недавно президент КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет искать собственные способы урегулирования "кризиса в Украине".

Россия и Китай нашли обходной путь для платежей после расширения санкций США.

Через два года с начала вторжения РФ в Украину поддержка Китая режима Путина возросла.

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