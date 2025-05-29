Китай блокує продаж дронів "Mavic" Україні, але постачає їх Росії, - Bloomberg

Китай різко скоротив постачання дронів "Mavic" та їх комплектуючих до України й країн Заходу, натомість нарощує експорт до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.
За даними видання, під час спілкування з журналістами український президент Володимир Зеленський зауважив, що китайський дрон "Mavic" відкритий для росіян, але закритий для українців.
Зеленський пояснив, що Китай припинив продаж дронів Києву та іншим європейським країнам, продовжуючи поставки до Росії та навіть зауважив, що на російській території є виробничі лінії, де є китайські представники.
"Mavic" - це популярний квадрокоптер, який зазвичай використовується для аерофотозйомки, але його можна адаптувати для перевезення вибухівки.
Як відомо, на полі бою "Mavic" можна використовувати як для спостереження, так і для атаки на ворожі цілі.
Видання зазначає, що нині дрони стали центральним елементом війни в Україні, кардинально змінивши тактику, яку обидві сторони використовують на передовій, завдяки своїй здатності обмежувати наступальні маневри.
Анонімний європейський чиновник заявив, що зауваження Зеленського відповідають його власним оцінкам.
Чиновник зазначив, що Китай також, ймовірно, скоротив поставки деяких компонентів дронів, таких як магніти, що використовуються у двигунах, і західним покупцям. Однак паралельно з цим Пекін нібито збільшив поставки до Росії.
Зауважимо, що днями український президент заявив, що китайці виробляють дрони на заводах РФ.
Зеленський розповів, що Україна має наявні докази роботи громадян Китаю на заводах у РФ з виробництва ударних безпілотників. За його словами, БПЛА потім застосовуються росармією для обстрілів України.
Детальніше про це та про заяву президента можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто зазначити, що попри міцні торгівельні зв'язки між Москвою та Пекіном, офіційно Китай неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій стороні.
Однак від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була велика кількість доказів того, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції.
Зокрема, у вересні 2024 року повідомлялося, що Захід має докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю у Росію.
Як стало відомо раніше, уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Васюк у бесіді з Reuters заявив, що близько 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять із Китаю.
Ба більше, цієї весни Зеленський розповів, що Китай передає Росії зброю.
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