Китай блокирует продажу дронов "Mavic" Украине, но поставляет их России, - Bloomberg

Китай резко сократил поставки дронов "Mavic" и их комплектующих в Украину и страны Запада, зато наращивает экспорт в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, во время общения с журналистами украинский президент Владимир Зеленский отметил, что китайский дрон "Mavic" открыт для россиян, но закрыт для украинцев.
Зеленский пояснил, что Китай прекратил продажу дронов Киеву и другим европейским странам, продолжая поставки в Россию и даже заметил, что на российской территории есть производственные линии, где есть китайские представители.
"Mavic" - это популярный квадрокоптер, который обычно используется для аэрофотосъемки, но его можно адаптировать для перевозки взрывчатки.
Как известно, на поле боя "Mavic" можно использовать как для наблюдения, так и для атаки на вражеские цели.
Издание отмечает, что сейчас дроны стали центральным элементом войны в Украине, кардинально изменив тактику, которую обе стороны используют на передовой, благодаря своей способности ограничивать наступательные маневры.
Анонимный европейский чиновник заявил, что замечания Зеленского соответствуют его собственным оценкам.
Чиновник отметил, что Китай также, вероятно, сократил поставки некоторых компонентов дронов, таких как магниты, используемые в двигателях, и западным покупателям. Однако параллельно с этим Пекин якобы увеличил поставки в Россию.
Заметим, что на днях украинский президент заявил, что китайцы производят дроны на заводах РФ.
Зеленский рассказал, что Украина имеет имеющиеся доказательства работы граждан Китая на заводах в РФ по производству ударных беспилотников. По его словам, БПЛА затем применяются росармией для обстрелов Украины.
Подробнее об этом и о заявлении президента можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что несмотря на прочные торговые связи между Москвой и Пекином, официально Китай неоднократно отрицал поставки оружия любой стороне.
Однако с начала полномасштабного вторжения России в Украину было большое количество доказательств того, что Китай помогает России обходить западные санкции.
В частности, в сентябре 2024 года сообщалось, что Запад имеет доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию.
Как стало известно ранее, уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Васюк в беседе с Reuters заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступают из Китая.
Более того, этой весной Зеленский рассказал, что Китай передает России оружие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.