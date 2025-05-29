Китай блокирует продажу дронов "Mavic" Украине, но поставляет их России, - Bloomberg

По данным издания, во время общения с журналистами украинский президент Владимир Зеленский отметил, что китайский дрон "Mavic" открыт для россиян, но закрыт для украинцев.

Зеленский пояснил, что Китай прекратил продажу дронов Киеву и другим европейским странам, продолжая поставки в Россию и даже заметил, что на российской территории есть производственные линии, где есть китайские представители.

"Mavic" - это популярный квадрокоптер, который обычно используется для аэрофотосъемки, но его можно адаптировать для перевозки взрывчатки.

Как известно, на поле боя "Mavic" можно использовать как для наблюдения, так и для атаки на вражеские цели.

Издание отмечает, что сейчас дроны стали центральным элементом войны в Украине, кардинально изменив тактику, которую обе стороны используют на передовой, благодаря своей способности ограничивать наступательные маневры.

Анонимный европейский чиновник заявил, что замечания Зеленского соответствуют его собственным оценкам.

Чиновник отметил, что Китай также, вероятно, сократил поставки некоторых компонентов дронов, таких как магниты, используемые в двигателях, и западным покупателям. Однако параллельно с этим Пекин якобы увеличил поставки в Россию.