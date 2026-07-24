Китай блискавично відреагував на нові санкції ЄС проти Росії

24 липня Китай ухвалив санкції проти 14 компаній з Європи. Днем раніше стільки ж підприємств цієї країни потрапили до списків обмежень ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Китай увів санкції проти ЄС

Китай запровадив власні санкцій проти Євросоюзу після того, як вчора був прийнятий 21-пакет обмежень проти РФ.

Інформація про "включення 14 юридичних осіб з Європейського Союзу до переліку суб'єктів експортного контролю" з'явилася на сайті Міністерства комерції КНР.

Рішення ухвалено Бюро безпеки та експортного контролю КНР.

У зв’язку з цим наказується експортерам заборонити постачати зазначеним юридичним особам:

товари подвійного призначення,

будь-яким іноземним організаціям і фізичним особам передавати або надавати їм товари подвійного призначення китайського виробництва.

Уся відповідна діяльність, що вже здійснюється, має бути негайно припинена. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

Проте є виключення: якщо експорт є дійсно необхідним, то експортер повинен подати відповідну заявку до Міністерства комерції КНР.

Хто у санкційних списках

До переліку компаній внесено:

три німецькі (Sindlhauser Materials GmbH і Rheinmetall AG і Antraco Chemie-Handelsgesellschaft),

три французькі (InPACT S.A., III-V LAB і Cavok UAS),

дві італійські (Lafert Group і Garnet S.r.l.),

дві польські (Vigo Photonics S.A. і Вроцлавський політехнічний університет Politechnika Wrocławska),

нідерландська IHC Merwede Holding B.V.,

чеська TATRA TRUCKS,

болгарська Opticoelectron Group,

литовська Ekspla UAB.

Товари подвійного використання містять:

програмне забезпечення або технології,

деякі рідкісноземельний елементи для виробництва дронів та чіпів.

Нанагадаємо, що санкції ЄС торкнулися, зокрема, 14 компаній з материкового Китаю та Гонконгу, які пов'язані з російським ВПК.