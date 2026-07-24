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Китай блискавично відреагував на нові санкції ЄС проти Росії

16:45 24.07.2026 Пт
2 хв
У Китаї завдали економічного удару у відповідь по Європі
aimg Олена Бджола
Китай блискавично відреагував на нові санкції ЄС проти Росії Фото: адміністративна будівля у Пекіні (Getty Images)
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24 липня Китай ухвалив санкції проти 14 компаній з Європи. Днем раніше стільки ж підприємств цієї країни потрапили до списків обмежень ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Китай увів санкції проти ЄС

Китай запровадив власні санкцій проти Євросоюзу після того, як вчора був прийнятий 21-пакет обмежень проти РФ.

Інформація про "включення 14 юридичних осіб з Європейського Союзу до переліку суб'єктів експортного контролю" з'явилася на сайті Міністерства комерції КНР.

Рішення ухвалено Бюро безпеки та експортного контролю КНР.

У зв’язку з цим наказується експортерам заборонити постачати зазначеним юридичним особам:

  • товари подвійного призначення,
  • будь-яким іноземним організаціям і фізичним особам передавати або надавати їм товари подвійного призначення китайського виробництва.

Уся відповідна діяльність, що вже здійснюється, має бути негайно припинена. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

Проте є виключення: якщо експорт є дійсно необхідним, то експортер повинен подати відповідну заявку до Міністерства комерції КНР.

Хто у санкційних списках

До переліку компаній внесено:

  • три німецькі (Sindlhauser Materials GmbH і Rheinmetall AG і Antraco Chemie-Handelsgesellschaft),
  • три французькі (InPACT S.A., III-V LAB і Cavok UAS),
  • дві італійські (Lafert Group і Garnet S.r.l.),
  • дві польські (Vigo Photonics S.A. і Вроцлавський політехнічний університет Politechnika Wrocławska),
  • нідерландська IHC Merwede Holding B.V.,
  • чеська TATRA TRUCKS,
  • болгарська Opticoelectron Group,
  • литовська Ekspla UAB.

Товари подвійного використання містять:

  • програмне забезпечення або технології,
  • деякі рідкісноземельний елементи для виробництва дронів та чіпів.

Нанагадаємо, що санкції ЄС торкнулися, зокрема, 14 компаній з материкового Китаю та Гонконгу, які пов'язані з російським ВПК.

Україна вже розпочала роботу над 22-м пакетом санкцій проти Росії - у ньому будуть докази викрадення українських дітей.

Країни Євросоюзу дедалі частіше почали йти на поступки, узгоджуючи нові пакети санкцій проти Росії. Це може мати серйозні наслідки.

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