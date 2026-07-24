Китай блискавично відреагував на нові санкції ЄС проти Росії
24 липня Китай ухвалив санкції проти 14 компаній з Європи. Днем раніше стільки ж підприємств цієї країни потрапили до списків обмежень ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Китай увів санкції проти ЄС
Китай запровадив власні санкцій проти Євросоюзу після того, як вчора був прийнятий 21-пакет обмежень проти РФ.
Інформація про "включення 14 юридичних осіб з Європейського Союзу до переліку суб'єктів експортного контролю" з'явилася на сайті Міністерства комерції КНР.
Рішення ухвалено Бюро безпеки та експортного контролю КНР.
У зв’язку з цим наказується експортерам заборонити постачати зазначеним юридичним особам:
- товари подвійного призначення,
- будь-яким іноземним організаціям і фізичним особам передавати або надавати їм товари подвійного призначення китайського виробництва.
Уся відповідна діяльність, що вже здійснюється, має бути негайно припинена. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.
Проте є виключення: якщо експорт є дійсно необхідним, то експортер повинен подати відповідну заявку до Міністерства комерції КНР.
Хто у санкційних списках
До переліку компаній внесено:
- три німецькі (Sindlhauser Materials GmbH і Rheinmetall AG і Antraco Chemie-Handelsgesellschaft),
- три французькі (InPACT S.A., III-V LAB і Cavok UAS),
- дві італійські (Lafert Group і Garnet S.r.l.),
- дві польські (Vigo Photonics S.A. і Вроцлавський політехнічний університет Politechnika Wrocławska),
- нідерландська IHC Merwede Holding B.V.,
- чеська TATRA TRUCKS,
- болгарська Opticoelectron Group,
- литовська Ekspla UAB.
Товари подвійного використання містять:
- програмне забезпечення або технології,
- деякі рідкісноземельний елементи для виробництва дронів та чіпів.
Нанагадаємо, що санкції ЄС торкнулися, зокрема, 14 компаній з материкового Китаю та Гонконгу, які пов'язані з російським ВПК.
Україна вже розпочала роботу над 22-м пакетом санкцій проти Росії - у ньому будуть докази викрадення українських дітей.
Країни Євросоюзу дедалі частіше почали йти на поступки, узгоджуючи нові пакети санкцій проти Росії. Це може мати серйозні наслідки.