Китай молниеносно отреагировал на новые санкции ЕС против России

24 июля Китай принял санкции против 14 компаний из Европы. Днем ранее столько же предприятий этой страны попали в списки ограничений ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Китай ввел санкции против ЕС

Китай ввел собственные санкции против Евросоюза после того, как вчера был принят 21-ый пакет ограничений против РФ.

Информация о "включении 14 юридических лиц из Европейского Союза в список субъектов экспортного контроля" появилась на сайте Министерства коммерции КНР.

Решение было принято Бюро безопасности и экспортного контроля КНР.

В связи с этим предписывается экспортерам запретить поставлять указанным юридическим лицам:

товары двойного назначения,

любым иностранным организациям и физическим лицам передавать или предоставлять им товары двойного назначения китайского производства.

Вся соответствующая деятельность, которая уже осуществляется, должна быть немедленно прекращена. Решение вступает в силу дня опубликования.

Однако есть исключение: если экспорт действительно необходим, то экспортер должен подать соответствующую заявку в Министерство коммерции КНР.

Кто в санкционных списках

В список компаний внесено:

три немецких (Sindlhauser Materials GmbH и Rheinmetall AG и Antraco Chemie-Handelsgesellschaft),

три французских (InPACT SA, III-V LAB и Cavok UAS),

две итальянские (Lafert Group и Garnet Srl),

две польские (Vigo Photonics SA и Вроцлавский политехнический университет Politechnika Wrocławska),

нидерландский IHC Merwede Holding BV,

чешский TATRA TRUCKS,

болгарская Opticoelectron Group,

литовская Ekspla UAB.

Товары двойного назначения содержат:

программное обеспечение или технологии,

некоторые редкоземельные элементы для производства дронов и чипов.

Напомним, что санкции ЕС коснулись, в частности, 14 компаний из материкового Китая и Гонконга, которые связаны с российским ВПК.