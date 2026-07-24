Китай молниеносно отреагировал на новые санкции ЕС против России
24 июля Китай принял санкции против 14 компаний из Европы. Днем ранее столько же предприятий этой страны попали в списки ограничений ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Китай ввел санкции против ЕС
Китай ввел собственные санкции против Евросоюза после того, как вчера был принят 21-ый пакет ограничений против РФ.
Информация о "включении 14 юридических лиц из Европейского Союза в список субъектов экспортного контроля" появилась на сайте Министерства коммерции КНР.
Решение было принято Бюро безопасности и экспортного контроля КНР.
В связи с этим предписывается экспортерам запретить поставлять указанным юридическим лицам:
- товары двойного назначения,
- любым иностранным организациям и физическим лицам передавать или предоставлять им товары двойного назначения китайского производства.
Вся соответствующая деятельность, которая уже осуществляется, должна быть немедленно прекращена. Решение вступает в силу дня опубликования.
Однако есть исключение: если экспорт действительно необходим, то экспортер должен подать соответствующую заявку в Министерство коммерции КНР.
Кто в санкционных списках
В список компаний внесено:
- три немецких (Sindlhauser Materials GmbH и Rheinmetall AG и Antraco Chemie-Handelsgesellschaft),
- три французских (InPACT SA, III-V LAB и Cavok UAS),
- две итальянские (Lafert Group и Garnet Srl),
- две польские (Vigo Photonics SA и Вроцлавский политехнический университет Politechnika Wrocławska),
- нидерландский IHC Merwede Holding BV,
- чешский TATRA TRUCKS,
- болгарская Opticoelectron Group,
- литовская Ekspla UAB.
Товары двойного назначения содержат:
- программное обеспечение или технологии,
- некоторые редкоземельные элементы для производства дронов и чипов.
Напомним, что санкции ЕС коснулись, в частности, 14 компаний из материкового Китая и Гонконга, которые связаны с российским ВПК.
Украина уже начала работу над 22-м пакетом санкций против России - в нем будут доказательства похищения украинских детей.
Страны Евросоюза все чаще стали идти на уступки, согласовывая новые пакеты санкций против России. Это может иметь серьезные последствия.