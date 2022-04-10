Активно интересуется Китай: Арахамия рассказал о работе на гарантиями безопасности для Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал страны, которые дали устное согласие стать гарантами безопасности Украины после окончания войны, и рассказал о заинтересованности Китая относительно будущего договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью народного депутата каналу " ДніпроTV ".

"Есть заинтересованность Китайской Народной Республики сейчас. Активно уже работает над документом", - сказал Арахамия.

От Великобритании и США есть заявления о намерении рассматривать такой Договор, при этом пока нет окончательного согласия.

Среди государств, которые уже публично заявили о намерении стать подписантами соглашения о гарантиях безопасности, Арахамия назвал Германию, Турцию, Францию и Италию.

Напомним, около недели назад нардеп Давид Арахамия отмечал, что переговоры Украины с Китаем об участии в гарантиях безопасности являются непростыми.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал страны, которые уже готовы обсуждать документ о гарантиях безопасности Украины.

Добавим также, что в Офисе президента Украины ответили на предложение РФ включить Беларусь в число стран-гарантов.

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