ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Арахамия рассказал о непростых переговорах с Китаем о гарантиях безопасности Украине

Новина українською →
Суббота 02 апреля 2022 23:40
Арахамия рассказал о непростых переговорах с Китаем о гарантиях безопасности Украине Фото: Давид Арахамия, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина обсуждает с Китаем участие в будущем договоре о гарантиях безопасности для нашей страны, и переговоры, которые ведутся по дипломатическим каналам, являются непростыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Состояние переговоров с Китаем, наверное, менее всего готово, если сравнивать с другими помогающими нам странами.С ними мы поддерживаем контакты два раза в день, а вот с Китаем все труднее", - пишет нардеп в своем Telegram.

При этом Арахамия высказал мнение, что Китай в конце концов присоединится к гарантиям безопасности Украины.

"Лидер КНР Си Цзиньпин сделал заявление о том, что нужно предоставить Украине максимальные условия, чтобы наступил мир. То есть на дипломатическом языке было сказано о том, что они не возражают", - отметил он.

Напомним, ранее Арахамия озвучил варианты развития событий в случае, если на референдуме украинцы не поддержат внеблоковый статус страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Давид Арахамия Гарантии безопасности
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой