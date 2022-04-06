Первый шаг к гарантиям безопасности. Зеленский назвал страны, которые уже готовы обсуждать документ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента в интервью для турецкого канала Habertürk.

"На сегодня встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантов безопасности для нашего государства, или есть страны, которые сами хотят поддерживать - пока такой объединенной встречи не было, - сказал президент.

Он отметил, что встреча состоится, ведь ее уже подтвердили представители будущих государств-гарантеров. В частности, речь идет США, Британию, Турцию, Польшу, Германию, Францию и Израиль.

"Это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Первый шаг - это встреча с представителями этих стран. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", - добавил Зеленский.