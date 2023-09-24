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Китаєць Чжилей вдруге нокаутував Джойса і претендуватиме на бій проти Усика

Фото: Чжан Чжилей зберіг титул тимчасового чемпіона WBO (facebook.com/trboxing)
Автор: Антон Федорців

Китайський боксер Чжан Чжилей переміг британця Джо Джойса в поєдинку-реванші на лондонському стадіоні "Вемблі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

 

40-річний представник Піднебесної здобув дострокову перемогу. Він відправив молодшого на два роки опонента на канвас у третьому раунді.

Чжилей захопив ініціативу з перших хвилин протистояння. Натомість Джойс вимушено пішов у глуху оборону, щоб витримати натиск китайця. Впритул до поразки британський боксер підійшов уже в другому раунді, але його вчасно врятував гонг.

Це, однак, лише відтермінувало перемогу Чжилея. Досвідчений китаєць закріпився в центрі рингу, потужним ударом у корпус змусив Джойса відкритися, а потім відправив суперника на підлогу правою. Британець піднявся, але рефері зупинив бій.

Завдяки другій поспіль перемозі над Джойсом Чжилей закріпився в ролі головного претендента на чемпіонський пояс Усесвітньої боксерської організації в хевівейті. Титул належить українцю Олександру Усику. Першим кандидатом на поєдинок із ним раніше став обов'язковий претендент IBF Хрговіч.

Нещодавно інсайдер Коппінджер анонсував оформлення угоди на об'єднавчий поєдинок Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі. Переможець потенційного протистояння матиме нагоду зібрати повну колекцію поясів провідних боксерських організацій – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

До слова, раніше Ф'юрі вкотре анонсував завершення кар'єри в професіоналах.

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