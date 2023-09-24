Китаец Чжилэй второй раз нокаутировал Джойса и будет претендовать на бой против Усика

40-летний представитель Поднебесной одержал досрочную победу. Он отправил младшего на два года оппонента на канвас в третьем раунде.

Чжилэй захватил инициативу с первых минут противостояния. В то же время Джойс вынужденно пошел в глухую оборону, чтобы выдержать напор китайца. Вплотную к поражению британский боксер подошел уже во втором раунде, но вовремя спас гонг.

Это, однако, лишь отсрочило победу Чжилэя. Опытный китаец закрепился в центре ринга, мощным ударом в корпус заставил Джойса открыться, а затем отправил соперника на пол правой. Британец поднялся, но рефери остановил сражение.

Благодаря второй победе над Джойсом Чжилэй закрепился в роли главного претендента на чемпионский пояс Всемирной боксерской организации в хевивейте. Титул принадлежит украинцу Александру Усику. Первым кандидатом на поединок с ним ранее стал обязательный претендент IBF Хргович.

Недавно инсайдер Коппинджер анонсировал оформление соглашения на объединительный поединок Усика з британцем Тайсоном Фьюри. Победитель потенциального противостояния сможет собрать полную коллекцию поясов ведущих боксерских организаций – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.