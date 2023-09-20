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Втеча від Усика? Ф'юрі вкотре оголосив про завершення кар'єри

Середа 20 вересня 2023 15:00
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Втеча від Усика? Ф'юрі вкотре оголосив про завершення кар'єри Фото: "Циганський Король" знову зібрався на відпочинок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу в хевівейті за версією Всесвітньої боксерської ради Тайсон Ф'юрі вчергове анонсував відмову від подальших виступів на професіональному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT.

35-річний британський боксер заявив, що втомився виходити в ринг. Зізнання відбулося за місяць до бою з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну.

"Я закінчив гру на ринзі, все завершено. Я зробив усе можливо, виграв усі пояси, що можна було здобути", – коротко відповів про плани на майбутнє Ф'юрі.

Заява про завершення кар'єри не перша в біографії "Циганського Короля". Торік навесні британець оголосив про відхід зі спорту, але вже влітку заявив про повернення заради бою зі співвітчизником Джошуа. Натомість у грудні вийшов у ринг проти Чісори та нокаутував того в 10-му раунді.

Нещодавно інсайдер Коппінджер анонсував оформлення угоди на об'єднавчий поєдинок Ф'юрі з українцем Олександром Усиком. Переможець потенційного протистояння матиме нагоду зібрати повну колекцію поясів провідних боксерських організацій – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

До слова, українець Далакян проведе захист титулу в найлегшій вазі у японському Токіо.

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Тайсон Ф'юрі Бокс
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