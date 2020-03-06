В Китае жертвами коронавируса стали 3042 человека

Иллюстративное фото (flickr.com)

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 80 552, вылечились 53 726 человек

На территории Китая от коронавируса COVID-19 умерли 3042 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 80 552. В настоящий момент болеют 23 784 человека (5737 человек находятся в тяжелом состоянии), 53 726 человек выписаны из больниц.

За последние сутки по всей стране были выявлены 143 новых заражения, из больниц выписали 1681 человека, скончались 30 (в провинции Хубэй - 29, один на Хайнане), зарегистрированы еще 102 случая с подозрением на коронавирус.

Кроме того в Нацкомиссии сообщили, что за последние сутки выявлены 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы, из них 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 36"

Отдельно в Гонконге выявлено 104 случая заражения (из них два человека скончались, 46 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (девять из них уже выписаны), на Тайване заразились 44 человека (из них один скончался и 12 вылечились).

Напомним, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом COVID-19, составляет около 3,4%.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия коронавируса COVID-19 представляет угрозу для каждой страны.