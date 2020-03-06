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У Китаї жертвами коронавірусу стали 3042 людини

Новини » В світі     06.03.2020 - 05:42
У Китаї жертвами коронавірусу стали 3042 людини
Ілюстративне фото (flickr.com)

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом в Китаї досягло 80 552, вилікувались 53 726 осіб

На території Китаю від коронавірусу COVID-19 померли 3042 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію з питань гігієни і охорони здоров'я КНР.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 80 552. Зараз хворіють 23 784 людини (5737 осіб перебувають у важкому стані), 53 726 осіб виписано з лікарень.

За останню добу по всій країні були виявлені 143 нових зараження, з лікарень виписали 1681 людини, померли 30 (в провінції Хубей - 29, одна на Хайнані), зареєстровані ще 102 випадки з підозрою на коронавірус.

Крім того в Нацкомісії повідомили, що за останню добу виявлено 16 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом, які завезені в країну з-за кордону, з них 11 в провінції Ганьсу, чотири в Пекіні, один в Шанхаї. Загальна кількість підтверджених ввізних випадків досягла 36"

Окремо в Гонконзі виявлено 104 випадки зараження (з них дві людини померли, 46 одужали), Макао знайшли десять інфікованих (дев'ять з них вже виписані), на Тайвані заразилися 44 особи (з них один помер і 12 вилікувалися).

Нагадаємо, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, становить близько 3,4%.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія коронавірусу COVID-19 становить загрозу для кожної країни.

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