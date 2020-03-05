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В Китае назвали, когда полностью остановится распространение коронавируса в стране

Новости » В мире     05.03.2020 - 16:57
В Китае назвали, когда полностью остановится распространение коронавируса в стране
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

За пределами Хубэя практически не фиксируют новые случаи заболевания

Китайские власти заявили, что ожидают полное прекращение распространения коронавируса в Китае до конца марта, несмотря на рост новых случаев инфицирования. Об этом заявили в правительственной группе по борьбе с коронавирусом, передает Reuters.

Как отметили в китайском правительстве, на данный момент почти во всех регионах за пределами провинции Хубэй остановили новые случаи заболевания. При этом в остальной части Китая ожидается полное прекращение распространения коронавируса в середине марта, в Ухане, столице Хубэя, количество новых случаев должно прекратиться до конца месяца.

Напомним, 4 марта в китайском городе Ухань, столице провинции Хубэй, зафиксировали рост количества заболеваний коронавирусом. За среду в Китае у 139 человек выявили новый вирус, 131 случай в зарегистрирован в Ухане, что нарушило темп снижения заболеваний.

Также сообщалось, что в Ухане умер ранее излечившийся от коронавируса мужчина. Он умер от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки из одной из временных больниц, построенных для борьбы со вспышкой коронавируса.

Кроме этого РБК-Украина писало, что украинская сторона считает, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухане. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, в китайском Ухане находится одна из секретных лабораторий F-4.

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