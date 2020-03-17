В Китае завершили клинические исследования препарата от коронавируса

Китайские ученые закончили клинические исследования противовирусного препарата "Фавилавир" (Favilavir), борющегося с жаром у пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".

Как сообщается, препарат сокращает период жара у пациентов.

"Китай завершил клинические исследования "Фавилавира" - противовирусного препарата от COVID-19. Препарат сокращает период жара у пациентов с COVID-19 с 4,2 дней до 2,5 дней без побочных эффектов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Китае есть организация, которая довольно быстрыми темпами продвигается в разработке вакцины от коронавируса. Научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуан сообщила, что ученые в Китае разработали восемь вакцин от коронавируса COVID-19. Некоторые из них уже показали свою эффективность на животных.

"В настоящее время Академия медицинских наук проводит оценку эффективности восьми вакцин. Работы по оценке эффективности части из них уже успешно завершены", - сказала она на брифинге.

Напомним, нидерландские ученые впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.