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У Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавірусу

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 15:52
У Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr.com lestudio1)

Посол КНР в Берліні заявив, що Китай відкритий для міжнародного розслідування

Китай відкритий для незалежного міжнародного розслідування, яке допоможе встановити походження коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китайський посол у Берліні Ву Кен відкинув звинувачення в приховуванні походження вірусу.

"Ми відкриті для міжнародного розслідування. Ми підтримуємо обмін дослідженнями між вченими. Але ми відмовляємося ставити Китай на лаву підсудних без доказів, спочатку взявши на себе провину, а потім намагаючись знайти докази за допомогою так званого міжнародного розслідування", - зазначив Кен.

Раніше спецслужби США, Великобританії, Канади, Австралії і Нової Зеландії підготували доповідь, в якій йшлося, що уряд Китаю навмисно приховував або знищував докази спалаху коронавірусу в країні до офіційного визнання 20 січня.

У Всесвітній організації охорони здоров'я також заявляли, що Китай не допускає їх експертів до участі в розслідуванні походження вірусу.

Президент США Дональд Трамп практично щодня звинувачував Китай в приховуванні реальних даних про коронавірус. Кілька днів тому Трамп анонсував, що оприлюднить докази походження COVID-19, який, на переконання американського президента, який був створений в лабораторії в Ухані.

Щоправда, після заяв Трампа держсекретар США Майк Помпео визнав, що у Штатів немає повної впевненості щодо походження вірусу.

Сьогодні авторитетне німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на джерела в Федеральній розвідувальній службі Німеччини заявило, що Вашингтон, ймовірно, своєю теорією походження вірусу намагається "відвернути увагу від власних помилок і спрямувати гнів американців на Китай".

Теги Новини України КитайрозслідуванняКНРКоронавірус
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