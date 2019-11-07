В Китае заявили о готовности отменить пошлины на товары из США

В четверг, 7 ноября, в Министерстве торговли Китая заявили, что договорились с США поэтапно отменить пошлины, введенные во время многомесячной торговой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, встреча между лидерами США и Китая, на которой должна быть заключена часть торгового соглашения, может пройти в Швеции или Швейцарии. При этом американская сторона не исключает, что сделку могут отложить или она вовсе не будет заключена.

Подписание части торговой сделки было запланировано изначально на 13 ноября, однако саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором планировалось заключение соглашения, был отменен.