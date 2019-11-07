У Китаї заявили про готовність скасувати мита на товари із США

У четвер, 7 листопада, у Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що домовилися з США поетапно скасувати мита, введені під час багатомісячної торговельної війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нагадаємо, зустріч між лідерами США і Китаю, на якій повинна бути укладена частина торгової угоди, може пройти в Швеції або Швейцарії. При цьому американська сторона не виключає, що угоду можуть відкласти або вона зовсім не буде укладена.

Підписання частини торгової угоди було заплановано спочатку на 13 листопада, проте саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на якому планувалося укладення угоди, був скасований.