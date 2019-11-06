Подписание торговой сделки между США и Китаем могут отложить

Соглашение могут подписать в Швеции или Швейцарии
Подписание первой фазы торгового соглашения между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином могут отложить до декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.
Сообщается, что встреча между лидерами США и Китая, на которой будет заключена часть торгового соглашения, может пройти в Швеции или Швейцарии. При этом не исключают того, что сделка вовсе не будет заключена.
"Все еще возможно, что соглашение "первой фазы", нацеленное на прекращение разрушительной торговой войны, не будет достигнуто, но сделка была более вероятной, чем нет", - говорится в сообщении.
Ожидается, что "первая фаза" сделки между США и Китаем будет включать в себя обязательство США отказаться от тарифов, запланированных на 15 декабря, на импорт из Китая на сумму около 156 миллиардов долларов, включая мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки.
Напомним, подписание части торговой сделки было запланировано изначально на 13 ноября, однако саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором планировалось заключение соглашения, был отменен. Позже министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что сделку планируют заключить в этот же период.
Также РБК-Украина писало, что власти Китая достигли консенсуса по основным торговым вопросам с США. Сообщается, что стороны во время телефонного разговора 1 ноября обсудили основные вопросы, которые необходимы для достижения торгового соглашения между двумя странами.