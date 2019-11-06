Подписание торговой сделки между США и Китаем могут отложить

Коллаж РБК-Украина

Соглашение могут подписать в Швеции или Швейцарии

Подписание первой фазы торгового соглашения между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином могут отложить до декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

Сообщается, что встреча между лидерами США и Китая, на которой будет заключена часть торгового соглашения, может пройти в Швеции или Швейцарии. При этом не исключают того, что сделка вовсе не будет заключена.

"Все еще возможно, что соглашение "первой фазы", ​​нацеленное на прекращение разрушительной торговой войны, не будет достигнуто, но сделка была более вероятной, чем нет", - говорится в сообщении.

Ожидается, что "первая фаза" сделки между США и Китаем будет включать в себя обязательство США отказаться от тарифов, запланированных на 15 декабря, на импорт из Китая на сумму около 156 миллиардов долларов, включая мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки.

Напомним, подписание части торговой сделки было запланировано изначально на 13 ноября, однако саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором планировалось заключение соглашения, был отменен. Позже министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что сделку планируют заключить в этот же период.

Также РБК-Украина писало, что власти Китая достигли консенсуса по основным торговым вопросам с США. Сообщается, что стороны во время телефонного разговора 1 ноября обсудили основные вопросы, которые необходимы для достижения торгового соглашения между двумя странами.