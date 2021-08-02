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В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли

Автор: РБК-Украина

В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли. Пожар вспыхнул в деловом центре китайского города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eventful China.

На видео, заснятом очевидцами на месте ЧП, видно, как столб густого черного дыма поднимается наз зданием.

Сведений о погибших и пострадавших пока нет. Причины возникновения пожара выясняют.

Ранее мы сообщали о том, что пожар в торговом центре в Киеве привел к выбросу черного дыма.

Также под Одессой горел склад, площадь возгорания достигла 10000 кв. м.

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пожарКитай