У Китаї загорілася Сіаньська вежа міжнародної торгівлі. Пожежа спалахнула в діловому центрі китайського міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eventful China.
На відео, знятому очевидцями на місці НП, видно, як стовп густого чорного диму піднімається з будівлі.
Відомостей про загиблих і постраждалих поки немає. Причини виникнення пожежі з'ясовують.
Раніше ми повідомляли про те, що пожежа в торговому центрі в Києві призвела до викиду чорного диму.
Також під Одесою горів склад, площа загоряння досягла 10000 кв. м.