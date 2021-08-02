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У Китаї загорілася Сіаньська вежа міжнародної торгівлі

Автор: РБК-Україна

У Китаї загорілася Сіаньська вежа міжнародної торгівлі. Пожежа спалахнула в діловому центрі китайського міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eventful China.

На відео, знятому очевидцями на місці НП, видно, як стовп густого чорного диму піднімається з будівлі.

Відомостей про загиблих і постраждалих поки немає. Причини виникнення пожежі з'ясовують.

Раніше ми повідомляли про те, що пожежа в торговому центрі в Києві призвела до викиду чорного диму.

Також під Одесою горів склад, площа загоряння досягла 10000 кв. м.

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пожежаКитай