Пожар в торговом центре в Киеве привел к выбросу черного дыма
Фото: пожар в ТЦ Пирамида вызвало замыкание в кондиционере (скриншот видео)
В киевском торговом центре "Пирамида" в воскресенье, 1 августа, произошел пожар. Причиной стало короткое замыкание в промышленном кондиционере.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.
По данным пресс-службы, в пятиэтажной пристройке к ТЦ произошло короткое замыкание в кондиционере.
"Кондиционер загорелся, но пожар потушили до прибытия спасателей. Для профилактики пожарные применили порошковый огнетушитель. Дыма было много, потому что кондиционер промышленный, не маленький. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.