Пожар в торговом центре в Киеве привел к выбросу черного дыма

В киевском торговом центре "Пирамида" в воскресенье, 1 августа, произошел пожар. Причиной стало короткое замыкание в промышленном кондиционере.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

По данным пресс-службы, в пятиэтажной пристройке к ТЦ произошло короткое замыкание в кондиционере.

"Кондиционер загорелся, но пожар потушили до прибытия спасателей. Для профилактики пожарные применили порошковый огнетушитель. Дыма было много, потому что кондиционер промышленный, не маленький. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.