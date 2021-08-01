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Пожар в торговом центре в Киеве привел к выбросу черного дыма

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Украина, Воскресенье 01 августа 2021 12:56
Пожар в торговом центре в Киеве привел к выбросу черного дыма Фото: пожар в ТЦ Пирамида вызвало замыкание в кондиционере (скриншот видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

В киевском торговом центре "Пирамида" в воскресенье, 1 августа, произошел пожар. Причиной стало короткое замыкание в промышленном кондиционере.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

По данным пресс-службы, в пятиэтажной пристройке к ТЦ произошло короткое замыкание в кондиционере.

"Кондиционер загорелся, но пожар потушили до прибытия спасателей. Для профилактики пожарные применили порошковый огнетушитель. Дыма было много, потому что кондиционер промышленный, не маленький. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

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