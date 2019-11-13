В Китае зафиксировали случаи заболевания легочной чумой

В столице Китая Пекине у двоих людей диагностировали легочную чуму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, легочной чумой заболели два жителя Внутренней Монголии - автономного района на севере Китая.

На сегодняшний день они проходят лечение в центральной больнице Пекина.

Местные власти заверили, что "были приняты соответствующие меры профилактики и контроля".

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что китайские власти уведомили их о случаях чумы.

По данным Организации, наиболее распространенной формой чумы является бубонная. Легочная чума является "самой опасной формой чумы" и при отсутствии лечения всегда приводит к смерти, которая наступает примерно через 24-72 часа.

В 2010-2015 годах во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая с летальным исходом.

Напомним, в Черниговском горсовете сообщили, что обнаружили источник гепатита в учебном заведении города. Вероятно, источником гепатита "А" стала работница пищевого блока образовательного учреждения. Женщина была госпитализирована 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больнице.

Кроме того, зимой в Украине будут распространяться четыре вируса гриппа. Такие данные приводит Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского. В частности, будут распространяться такие штаммы гриппа: новый H3N2 - А-Канзас и, возможно, Н1N1 - А-Брисбен, а также два вируса гриппа В, которые принято считать менее опасными и более редкими.