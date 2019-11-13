У Китаї зафіксували випадки захворювання на легеневу чуму

У столиці Китаю Пекіні у двох людей діагностували легеневу чуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, легеневою чумою захворіли два жителя Внутрішньої Монголії - автономного району на півночі Китаю.

На сьогоднішній день вони проходять лікування в центральній лікарні Пекіна.

Місцеві влади запевнили, що "були прийняті відповідні заходи профілактики і контролю".

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердили, що китайська влада повідомили їх про випадки чуми.

За даними Організації, найбільш поширеною формою чуми є бубонна. Легенева чума є "найнебезпечнішою формою чуми" і при відсутності лікування завжди призводить до смерті, яка настає приблизно через 24-72 години.

В 2010-2015 роках в усьому світі було зареєстровано 3248 випадків захворювання на чуму, в тому числі 584 випадки з летальним результатом.

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