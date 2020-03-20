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На території Китаю другий день поспіль немає нових випадків зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 10:27
На території Китаю другий день поспіль немає нових випадків зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com)

Всі 39 нових випадків хворих на коронавірус завезені до Китаю з інших країн

Другий день поспіль на території Китаю не має випадків зараження на коронавірус, а всі нові випадки зараження у КНР є завезеними хворими які прибули з-за кордону. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, за останню добу на території материкового Китаю не виявили жодного випадку зараження на коронавірус, всі 39 нових випадків завезені з інших країн, де 6 з них зафіксували в Пекіні, 14 - в провінції Гуандун, вісім - в Шанхаї, три - в провінції Фуцзянь, по одному в провінціях Хейлунцзян, Ляонін, Чжецзян, Шаньдун, Сичуань, Ганьсу, в місті Тяньцзінь і Гуансі-Чжуанському автономному районі. Всього ввезених випадків зараження досягла 228.

Як зазначається, в країні підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 80 967, з них 3248 пацієнтів померли, 71 150 вилікувалися.

Нагадаємо, місто Ухань, яке вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця. Після того, як блокада міста буде ослаблена, влада все ще повинна суворо виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливі нові спалахи.

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